وزيرة الإسكان تتابع أعمال التطوير وتحسين الخدمات بالعبور والشروق وبدر

تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات بمدن العبور والشروق وبدر، والتي شملت تطوير البنية الأساسية والطرق، وتنسيق الموقع العام، وجهود الحفاظ على المظهر الحضاري، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدن الجديدة تمثل أولوية مستمرة لوزارة الإسكان، في إطار الحفاظ على جودة البنية الأساسية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددةً على أهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف الأعمال، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع الإسراع في تنفيذ خطط الصيانة والتطوير وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن الجديدة، من خلال تطوير شبكات المرافق والطرق، وتحسين المشهد الحضاري، والتوسع في المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة الخدمات العامة، إلى جانب تكثيف حملات إزالة الإشغالات والمخالفات، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية منظمة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب معدلات النمو والتنمية التي تشهدها تلك المدن.

وفي هذا السياق، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا يتضمن نتائج الجولات الميدانية لمسؤولي أجهزة مدن العبور والشروق وبدر.

ففي مدينة العبور، تفقد المهندس تامر جبر رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسؤولو الجهاز عددًا من المناطق بالحي الثامن، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، وتنسيق الموقع العام، ورفع كفاءة شبكة الإنارة العامة، وأعمال البنية التحتية، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

كما تابعت وزيرة الإسكان بمدينة العبور موقف تنفيذ السوق الحضاري المتكامل بمنطقة إسكان المستقبل، والمقام على مساحة 1800 متر مربع، ويضم نحو 52 باكية مجهزة لاستيعاب أنشطة تجارية متنوعة، بما يسهم في القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والحد من المظاهر العشوائية.

وفي مدينة بدر، أشار التقرير إلى الجولات الميدانية التي أجراها المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسؤولو الجهاز، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، وتنسيق المواقع، والزراعة، والنظافة بعدد من المناطق، والتي شملت الحي الخامس، وتنفيذ طبقة الأسفلت بالحي السادس في الشارعين الفاصلين بين المجاورتين الأولى والثالثة، والثالثة والخامسة، إلى جانب أعمال الزراعة بمناطق مدخل “دار مصر” والحي المتميز، وأعمال النظافة بحي الريحان، وتطوير وصيانة المسطحات الخضراء بالمحاور الرئيسية ومداخل المدينة، بداية من مدخل المدينة بطريق الروبيكي وحتى مدخل الحي المتميز (2)، بالإضافة إلى منطقة “زهرة العاصمة”.

وفي قطاع المرافق بمدينة بدر، تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ مشروع تأهيل الخزانات العلوية بسعتي 3000 متر مكعب و1000 متر مكعب، حيث تشمل الأعمال تأهيل جسم الخزانات، وتطوير الأسوار والمباني الملحقة، وتركيب طلمبتين لكل خزان، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة مياه الشرب، وتحسين ضغوط المياه بمناطق الحي الأول والحي الثاني والحي الثالث.

وفي إطار الحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري بمدينة بدر، تناول التقرير نتائج حملة لإزالة الإشغالات استهدفت الحي الأول - المجاورة الخامسة، والحي الثالث - المجاورة الثالثة، بجانب حملات موسعة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير، استهدفت الحي الأول، والحي الثاني، والحي الثالث بالمجاورة الأولى، والحي الخامس بمنطقة النرجس.

وفي مدينة الشروق، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الجولات الميدانية للمهندس محمد زكريا رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسؤولي الجهاز، لمتابعة أعمال تطوير منظومة مياه الشرب، حيث شملت تفقد روافع مياه المدينة، ومراجعة كميات المياه الواردة من محطات مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب تفقد رافع خزان سعة 30 ألف متر مكعب المغذي لمنطقة غرب المدينة، والرافع المغذي لمنطقة شرق المدينة، فضلًا عن متابعة أعمال تركيب الجزء المتبقي من خط المياه بقطر 1000 مم داخل خزان سعة 30 ألف متر مكعب، تمهيدًا لتشغيل رافع الشروق - العبور، بما يدعم زيادة حصة المدينة من المياه، وتنويع مصادر التغذية، وتعزيز استقرار الخدمة.

وفي قطاع الصرف الصحي بمدينة الشروق، أشار التقرير إلى مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة وإحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطات الرفع، والتي تتضمن تنفيذ خط طرد جديد بقطر 500 مم، يمتد من محطة الرفع رقم (1) إلى محطة الرفع رقم (3).

وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري، نفذ جهاز مدينة الشروق حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملات عن ضبط 7 مركبات “تروسيكل” تُستخدم في نبش المخلفات، ورفع 10 حالات إشغال، وفتح الممرات بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت التقرير بمدينة الشروق إلى تكثيف أعمال النظافة بقطاعي شرق وغرب المدينة، والحي الثاني غرب، ومنطقتي التعاونيات والاتحاد التعاوني، وإسكان المستقبل، والإسكان العائلي، ومناطق العمارات من الأولى وحتى التاسعة، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بالطريق الغربي، والتي تشمل إنشاء ممشى رياضي متكامل، ورفع كفاءة البرجولات، وتطوير الأرصفة.



