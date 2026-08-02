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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سائحة تطالب بنقل سكان الأقصر إلى الساحل: وجهي اتورم بعد ساعتين

سائحه ف الاقصر
سائحه ف الاقصر
يمنى عبد الظاهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائحة عبّرت خلاله عن انبهارها بدرجات الحرارة المرتفعة في محافظة الأقصر، مطالبةً، على سبيل المزاح، الجهات المسؤولة بنقل سكان المحافظة إلى الساحل الشمالي خلال فصل الصيف.

وقالت السائحة في الفيديو: «أنا بناشد كل الجهات المسؤولة، لازم كل الناس اللي عايشة هنا يودوهم الساحل، ما يودهمش الغردقة عشان دي حر برضو، إحنا جينا هنا وقعدنا ساعتين، وشي ورم واتنفخت».

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون تصريحاتها بشكل كبير، خاصة مع موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.


 

مقطع فيديو لسائحة بدرجات الحرارة المرتفعة محافظة الأقصر الساحل الشمالي الغردقة

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