مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء في إحدى قرى الساحل الشمالي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر مشاجرة عنيفة بإحدى قرى الساحل الشمالي، استخدم خلالها عدد من الأشخاص الشوم والأسلحة البيضاء، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المتابعين.

وأظهر الفيديو المتداول اشتباكات بين عدد من الأشخاص داخل القرية، وسط محاولات من المتواجدين لفض المشاجرة، فيما لم يتضح من المقطع المصور السبب الحقيقي وراء اندلاعها أو حجم الإصابات الناتجة عنها.

وأثار المقطع تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المستخدمين بسرعة كشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين، فيما شدد آخرون على ضرورة التصدي لمثل هذه السلوكيات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

