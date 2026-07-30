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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: نقف خلف القيادة السياسية ونرفض أي محاولات لجر مصر إلى دائرة الصراع

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية قدمت نموذجًا مسؤولًا في التعامل مع الحادث الذي شهدته سفينتا التغييز والتخزين بميناء دمياط، من خلال سرعة الاستجابة واحتواء الموقف، وإعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، وهو ما يعكس نهج الدولة القائم على إطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول، ويعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب. كما وجهت الشكر للدولة المصرية على هذا النهج الذي يؤكد أن الشفافية أصبحت أحد أهم ركائز إدارة الأزمات.

دعم الدولة المصرية

وأضافت أن ما قامت به أجهزة الدولة من تنسيق وتحرك سريع، إلى جانب الإعلان الرسمي عن المعلومات، أسهم في قطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات التشكيك، مؤكدة أن مصر تمتلك مؤسسات قوية قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، بما يحافظ على أمن الوطن واستقراره في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة.

وأشادت النائبة بالدور الوطني الذي قامت به وسائل الإعلام المصرية في تناول الحدث بمهنية ومسؤولية، مؤكدة أن الإعلام الوطني أثبت أنه شريك أساسي في حماية الأمن القومي، من خلال تحري الدقة والاعتماد على المعلومات الرسمية، بعيدًا عن التسرع أو الانسياق وراء الشائعات. وشددت على أن الإعلام الحقيقي هو الذي يبني ويساند الدولة في أوقات الأزمات، ولا يتعجل بما قد يضر بالمصلحة الوطنية، وهو ما يستحق التقدير والإشادة.

مصر تدير الملفات الإقليمية بحكمة واتزان

وأكدت "الكاتب" أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدير الملفات الإقليمية بحكمة واتزان، واضعة أمن مصر القومي فوق كل اعتبار، وهو ما يستوجب الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، باعتبار أن وحدة الجبهة الداخلية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي تحديات أو مخططات تستهدف البلاد.

واختتمت النائبة نيفين الكاتب بيانها بالتأكيد على رفضها الكامل لأي اعتداء أو محاولات تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراع، مشددة على أن الدولة المصرية ستظل متمسكة بسياساتها القائمة على حماية أمنها القومي، والحفاظ على استقرارها، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، بما يصون مصالح الوطن ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.

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