قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة زمنية للغاز والربط الكهربائي.. تفاصيل المباحثات المصرية الليبية بمدينة العلمين
مواعيد ومقار إجراء قرعات حجز 229 وحدة سكنية بهيئة تعاونيات البناء
بدء موجة حارة جديدة في مصر.. «الأرصاد» تعلن ذروتها وموعد انكسارها
أنشيلوتي يتصدّر المشهد.. تعرّف على أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم
الاتحاد الأوروبي يعدل اتفاقية دعم أوكرانيا لتتلقى كييف تمويلا إضافيا بقيمة 8.3 مليار يورو
الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات
وسط التصعيد.. باكستان تؤكد: مفاوضات واشنطن وطهران «مستمرة»
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي
مجلس الوزراء يرصد استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة على مدار الساعة| صور
الرئيس السيسي: مصر أولت اهتماما كبيرا بدعم السلم والاستقرار في ليبيا
الشكل اتغير خالص.. رفع القمامة المتراكمة أعلى سلم مشاة المصانع بحي العمرانية | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: وحدة الصف والالتفاف حول القيادة السياسية ضمانة حقيقية لعبور التحديات

ياسر قدح
ياسر قدح
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، أن الطريقة التي أدارت بها الدولة المصرية تداعيات الحادث الذي شهده ميناء دمياط قدمت نموذجًا في الانضباط المؤسسي وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة، مشيدًا بالأداء المتكامل للأجهزة المعنية، التي تعاملت مع الحدث باحترافية، إلى جانب الحرص على إطلاع المواطنين على الحقائق.

وعي المصريين وثقتهم في مؤسسات الدولة

وقال النائب إن أخطر ما يواجه الدول في مثل هذه الظروف ليس الحدث ذاته، وإنما محاولات استغلاله لإثارة البلبلة وبث الشائعات، مؤكدًا أن وعي المصريين وثقتهم في مؤسسات الدولة أسهما في إفشال أي محاولات للنيل من استقرار الوطن أو التشكيك في قدراته.

وأضاف النائب ياسر قدح أن القيادة السياسية تنتهج سياسة واضحة تقوم على حماية الأمن القومي المصري، وعدم الانجرار إلى أي مخططات أو استفزازات تستهدف توسيع دائرة الصراعات في المنطقة، مع الاستمرار في أداء الدور المصري المسؤول الداعم للتهدئة والحلول السياسية والحفاظ على أمن واستقرار الإقليم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإعلام الوطني أثبت خلال الأزمة أنه شريك رئيسي في حماية الأمن الفكري للمجتمع، من خلال تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية، وتقديم تغطية مسؤولة تضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، مؤكدًا أن الإعلام الذي يساند الدولة بالحقائق ويعزز الوعي هو إعلام يبني ولا يهدم، ويحافظ على ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

وحدة الصف الداخلي والالتفاف حول القيادة السياسية

وشدد النائب ياسر منصور قدح على أن وحدة الصف الداخلي والالتفاف حول القيادة السياسية يمثلان الضمانة الحقيقية لعبور التحديات، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله، وعدم الانسياق وراء الشائعات، لأن قوة مصر كانت وستظل في تماسك شعبها، وكفاءة مؤسساتها، وقدرتها على إدارة الأزمات بحكمة واقتدار.

ميناء دمياط دمياط ياسر منصور قدح النائب ياسر منصور قدح الأمن القومي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية في مصر .. آخر تحديث

ترشيحاتنا

إمام عاشور

طارق السيد يفجر مفاجأة بشأن عرض اتحاد جدة لإمام عاشور

تشيلسي

تشيلسي يتصدر.. تعرف على أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقا خلال آخر 5 مواسم

محمد صلاح

عرض أخير وترقب كبير.. هل يرتدي محمد صلاح قميص بشكتاش؟

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد