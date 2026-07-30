طارق السيد يفجر مفاجأة بشأن عرض اتحاد جدة لإمام عاشور

كشف طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، عن تطورات عرض اتحاد جدة لضم لاعب الأهلي إمام عاشور.

وكتب طارق السيد عبر حسابه على فيسبوك: "إتحاد جده يخطر الأهلي بالخروج من صفقة إمام عاشور".

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع النادي الأهلي يمتد حتى صيف عام 2028، ويعد أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق، كما شارك مع منتخب مصر في جميع مبارياته الخمس خلال كأس العالم 2026.

وخاض إمام عاشور، صاحب الـ28 عامًا، 247 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 53 هدفًا، وقدم 37 تمريرة حاسمة، ليواصل جذب اهتمام عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية.