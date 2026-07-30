الاتحاد الأوروبي يرغب في ترشح الخليفي بدلا من إنفانتينو لرئاسة الفيفا| تفاصيل

كشفت صحيفة تيلجراف عن رغبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في أن يترشح ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان لمنافسة جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الأرجنتيني وعدد من لاعبي المنتخب، على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، إلى جانب مخالفات أخرى وقعت خلال مشوار البطولة.

وبحسب شبكة "بي بي سي سبورت" البريطانية، كلف "فيفا" مدعيًا عامًا مختصًا بالشؤون التأديبية والأخلاقية لمراجعة الوقائع التي أعقبت المباراة النهائية، بعدما اندلعت مشادات بين عدد من لاعبي وأفراد الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني ونظرائهم في المنتخب الإسباني عقب خسارة اللقب.

وأسفرت المراجعة الأولية عن فتح تحقيق مع ناهويل مولينا، الذي يواجه اتهامين، ولياندرو باريديس، الذي يواجه ثلاث تهم، إلى جانب مساعد المدرب روبرتو أيالا، وذلك للاشتباه في ارتكاب مخالفات تتعلق بالاعتداء وفقًا للوائح الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي.

كما يواجه مولينا اتهامًا إضافيًا يتعلق بالسلوك غير الرياضي، بينما شملت التحقيقات أيضًا لاعب الأرجنتين تياجو ألمادا ولاعب منتخب إسبانيا جافي، على خلفية مخالفات مرتبطة بالسلوك داخل الملعب.