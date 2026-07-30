الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة يدشن الشعار الرسمي لبطولة 2026

دشّن الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة الشعار الرسمي للبطولة العربية للفنون القتالية المختلطة (MMA) للكبار، الشباب، الناشئين والمقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر 2026، بمشاركة المنتخبات الوطنية والأندية العربية.

وتقام البطولة ضمن عدة فئات عمرية تشمل الكبار، والشباب، والناشئين، في إطار استراتيجية الاتحاد العربي الهادفة إلى نشر وتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة، وتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف وصقل المواهب العربية.

كما يتضمن الحدث تنظيم البطولة العربية للأندية بالتزامن مع بطولة المنتخبات، بما يعزز التنافس الرياضي بين الأندية العربية ويسهم في رفع المستوى الفني للعبة على مستوى المنطقة.

ويجسد الشعار الجديد هوية البطولة، حيث يجمع بين الطابع العربي والهوية المصرية، من خلال استلهام رموز الحضارة المصرية العريقة ومعالم مدينة القاهرة، إلى جانب شخصية البطولة التي تعكس القوة، والشجاعة، والروح الرياضية، بما يواكب مكانة الحدث كأحد أبرز البطولات العربية في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وأكد الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة (MMA) أن البطولة تمثل محطة مهمة في أجندة رياضة الفنون القتالية المختلطة العربية، وفرصة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الاتحادات الوطنية، وتوفير منصة تنافسية وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.