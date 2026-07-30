قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا
محمود عزب يكشف أسرار حياته: عرفت بإصابتي بورم قبل العملية.. وزوجتي عاشت معي أصعب الأيام
من 92.4% إلى 4%| القصة الكاملة لأزمة مريم طالبة الثانوية.. والتعليم تكشف مفاجأة
الصين تُصدر إنذارين باللونين الأصفر والأزرق لمواجهة العواصف المُمطرة والطقس شديد الحمل الحراري
مصطفى بكري بعد حادث ميناء دمياط: أعداء مصر يتآمرون لإشعال المنطقة
«عموتة» يتمسك ببقاء مصطفى شوبير.. ويحدد شرطًا وحيدًا للموافقة على رحيله
أحدث ظهور لـ حمزة عبد الكريم من تدريبات الفريق الأول لبرشلونة.. شاهد
الحكومة: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين في ميناء دمياط
برلماني: وحدة ووعي المصريين وقوة الدولة حصن حقيقي في مواجهة التحديات
موجة حارة مستمرة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
مسيرات أوكرانية تستهدف 5 ناقلات نفط روسية في البحر الأسود
أقل من مليون جنيه.. 5 سيارات هاتشباك 2026 في مصر | أسعار وصور ومواصفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدول العربية تستحوذ على 46% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية بالنصف الأول من 2026

صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم
نتيجة الثانوية العامة 2026

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أداءً قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفعت إلى 3.77 مليار دولار، مقابل 3.41 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة أعلى قيمة نصف سنوية في تاريخ القطاع، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذا النمو يعكس استمرار التوسع الجغرافي للصادرات المصرية، مدعومًا بزيادة المبيعات إلى الأسواق العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب التوسع في أسواق أخرى حول العالم، بما يعزز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.

الدول العربية تتصدر صادرات الصناعات الغذائية

حافظت الدول العربية على مكانتها كأكبر مستقبل للصادرات الغذائية المصرية، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إليها إلى 1.737 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 1.588 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 149 مليون دولار ونمو 9.4%.

واستحوذت الأسواق العربية على 46% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بما يؤكد استمرار الطلب على المنتجات المصرية داخل المنطقة وأهمية الأسواق العربية في دعم نمو القطاع.

نمو قوي في أوروبا وأمريكا والأسواق العالمية

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 852 مليون دولار مقابل 739 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، محققة نموًا تجاوز 15%، لتستحوذ الأسواق الأوروبية على 22% من إجمالي الصادرات، مدفوعة بزيادة قدرة الشركات المصرية على الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

كما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 255 مليون دولار مقابل 233 مليون دولار بنمو 9.5%، بينما بلغت صادرات القطاع إلى الدول الإفريقية غير العربية 252 مليون دولار، بحصة 7% من إجمالي الصادرات.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم إلى 676 مليون دولار مقابل 604 ملايين دولار، محققة نموًا يقارب 12%، لتستحوذ هذه الأسواق على 18% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

تنويع الأسواق يعزز نمو القطاع

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن تنويع الأسواق التصديرية يمثل أحد أهم عوامل استدامة نمو الصادرات وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، مشيرًا إلى استمرار جهوده لدعم الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية عالميًا.

وأوضح المجلس أن الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من 2026 يعكس نجاح القطاع في توسيع قاعدة صادراته، بما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات المصرية وتعزيز مساهمة الصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني.

الصادرات المصرية الصادرات الغذائية الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

ايمان السيد

لغز اختفاء جثمان رضيع بالشرقية| الأم تستغيث: ابني راح فين.. وإدارة المستشفى ترد

أشرف داري

بسبب قضية زواج عرفي.. أشرف داري يطلب الرحيل عن الأهلي

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

ترشيحاتنا

هجوم جديد يستهدف قوات الأمن في بلوشستان إيران.. ومقتل عنصر شرطة

هجوم جديد يستهدف قوات الأمن في بلوشستان إيران.. ومقتل عنصر شرطة

صورة ارشيفية

ما هي القبة الحرارية وما علاقتها بموجات الحر الشديدة؟.. تفاصيل

بعد حالات غرق.. كيف تتعرف على تيارات السحب؟

بعد حالات غرق.. كيف تتعرف على تيارات السحب؟

بالصور

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد