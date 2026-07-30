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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير العمل: دعم الصناعة وتوفير بيئة جاذبة يعززان فرص الإنتاج والتشغيل

وزير العمل
وزير العمل
ولاء عبد الكريم
نتيجة الثانوية العامة 2026


أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار الجاد وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، مشيرًا إلى أن وزارة العمل أنشأت الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين بهدف التواصل المباشر مع المستثمرين وسرعة التعامل مع أي تحديات تتعلق بعلاقات العمل، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية ويعزز مناخ الاستثمار.


وأوضح وزير العمل، خلال زيارته الرسمية لمصنع شركة  بالإسكندرية، أن حماية حقوق العامل، وتوفير بيئة عمل لائقة، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، تسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء وزيادة تنافسية المنشآت الصناعية.
كما أشاد بما لمسه داخل المصنع من تطبيق متطور لنظام العمل الذكي (Smart Working)، الذي يحقق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية للعاملين، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل إضافة مهمة لبيئة العمل وتسهم في رفع معدلات الرضا الوظيفي والإنتاج.
 

 دعم مستمر للمستثمرين وتعزيز التنمية الصناعية
 

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية أن المحافظة تواصل العمل على توفير مناخ استثماري جاذب، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، انطلاقًا من مكانة الإسكندرية كمركز اقتصادي وصناعي رئيسي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ودفع جهود التنمية المستدامة.

 

وشملت الزيارة الرسمية جولة داخل مصنع بروميتيون تاير إيجيبت، المتخصصة في تصنيع الإطارات للمركبات التجارية والزراعية والمركبات الثقيلة، حيث تفقد وزير العمل ومحافظ الإسكندرية أقسام التصنيع، ومعامل الاختبار، وخطوط الابتكار التكنولوجي، إلى جانب مركز البحث والتطوير الجديد (R&D Center).
واستعرضت الشركة خلال الجولة جهودها في نقل أحدث التقنيات الصناعية، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وتوفير فرص عمل للمصريين، إلى جانب دعم الصادرات الصناعية.
وفي هذا السياق، قال استيفانو زيلياني، الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، إن الشركة تواصل تنفيذ توسعات واستثمارات جديدة داخل مصنعها في مصر، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الإطارات، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بدعم توطين الصناعة وتشجيع الاستثمارات الصناعية.

وزير العمل محافظ الإسكندرية إطارات السيارات

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