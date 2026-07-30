الإجهاد الحراري يهدد المواطنين مع موجة الحر.. الأرصاد تقدم روشتة الوقاية

مع استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد، تتزايد التحذيرات من مخاطر الإجهاد الحراري، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة، التي تضاعف الإحساس بحرارة الطقس. وفي هذا السياق، شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية لتجنب المضاعفات الصحية الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

الأرصاد: الإكثار من السوائل خط الدفاع الأول

أكدت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الإكثار من شرب المياه والسوائل والمرطبات يعد من أهم وسائل الوقاية من الإجهاد الحراري، خاصة مع استمرار موجة الحر وارتفاع نسب الرطوبة، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم.

موجة حارة تضرب المنطقة

وأوضحت غانم أن تأثير الموجة الحارة لا يقتصر على مصر، بل يمتد إلى عدد من دول المغرب العربي، حيث تستمر الأجواء شديدة الحرارة لأكثر من أسبوع، ما يعكس اتساع نطاق الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المنطقة.

شواطئ أكثر أمانًا رغم ارتفاع الحرارة

وفيما يتعلق بالمصايف، أشارت نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن شواطئ المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، مثل دمياط والعريش، تُعد أكثر أمانًا مقارنة ببعض المناطق الأخرى، مع ضرورة متابعة تعليمات الجهات المختصة والالتزام بإرشادات السلامة على الشواطئ، خاصة في ظل تغيرات الأحوال الجوية.