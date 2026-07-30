تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي

أكد محمد السيد، لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، أن الاحتفال الذي قام به عقب إحدى مباريات البطولة، والمعروف بـ”تنفيض التراب”، لم يكن تصرفًا عفويًا فقط، بل جاء ليعكس المشاعر التي سيطرت على لاعبي المنتخب خلال المواجهة، مؤكدًا أن اللقطة حملت رسالة واضحة عما كان يشعر به الفريق في تلك اللحظة.

وقال محمد السيد، في تصريحات تلفزيونية، إن النظرة التي ظهرت على وجهه إلى جانب احتفال “تنفيض التراب” عبّرا عن كل ما كان يشعر به اللاعبون أثناء خوض المباراة، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة كانت انعكاسًا للحماس والرغبة الكبيرة في تحقيق الفوز، وأن الاحتفال جاء بصورة تلقائية دون تخطيط مسبق.

وأوضح لاعب منتخب مصر أن الهدف الرئيسي للفريق كان التتويج بالميدالية الذهبية، إلا أن التوفيق لم يحالفهم في تحقيق هذا الحلم، مضيفًا أن الرياضة دائمًا ما تحمل نتائج غير متوقعة، وأن الجميع بذل أقصى ما لديه من أجل الوصول إلى منصة التتويج بالمركز الأول، لكن القدر كان له رأي آخر.

وأشار محمد السيد إلى أن مواجهة الميدالية البرونزية جاءت أمام منتخب يحمل خصوصية كبيرة بالنسبة للاعبي المنتخب المصري، مؤكدًا أن الفوز في هذا اللقاء منح الميدالية قيمة معنوية كبيرة، وجعل الاحتفال أكثر تعبيرًا عن مشاعر اللاعبين بعد نهاية المباراة.

وكان محمد السيد قد حقق فوزًا على لاعب إسرائيلي خلال منافسات البطولة، في مباراة حظيت باهتمام واسع، قبل أن يواصل مشواره مع منتخب مصر، مؤكدًا من خلال تصريحاته أن الروح القتالية والإصرار كانا السلاح الأهم للفريق طوال المنافسات، رغم عدم التتويج بالميدالية الذهبية التي كانت الهدف الأول للبعثة المصرية.



