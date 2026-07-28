3 ذهبيات وفضية.. 4 ميداليات لمنتخب مصر للقوس والسهم في البطولة الأفريقية بالجزائر

واصل منتخب مصر للقوس والسهم تألقه على المستوى القاري، بعدما أنهى مشاركته في البطولة الأفريقية التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية بحصد 4 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، إلى جانب تحقيق رقمين قياسيين جديدين على مستوى القارة.

وجاءت الذهبية الأولى عبر الثنائي إسماعيل عز الدين ونوراي السيد بعد تتويجهما بلقب منافسات الزوجي المختلط للناشئين تحت 18 عامًا، بينما واصل إسماعيل تألقه بإحراز ذهبية منافسات الفردي للناشئين، فيما أضافت نوراي السيد الذهبية الثالثة لمصر بعد فوزها بلقب الفردي للناشئات.

وفي منافسات الرجال بالقوس الأولمبي، نجح بهاء علي في التتويج بالميدالية الفضية بعد أداء قوي في منافسات الفردي، ليختتم المنتخب المصري البطولة بحصيلة مميزة عززت من حضوره القاري.

ولم تقتصر إنجازات المنتخب على الميداليات فقط، إذ شهدت البطولة تسجيل رقمين قياسيين أفريقيين، بعدما حطم إسماعيل عز الدين الرقم القياسي القاري لفئة الناشئين تحت 18 عامًا في منافسات الفردي بتسجيله 650 نقطة.

كما نجح الثنائي إسماعيل عز الدين ونوراي السيد في تحطيم الرقم القياسي الأفريقي لمنافسات الزوجي المختلط تحت 18 عامًا، بعدما سجلا 1258 نقطة، في إنجاز جديد يعكس تطور مستوى لاعبي ولاعبات المنتخب المصري.

وضمت بعثة منتخب مصر كلًا من: علي عبد البر، بهاء علي، إسماعيل عز الدين، عبد الرحمن هاني، ونوراي السيد، تحت القيادة الفنية للدكتور ماجد محيي، فيما ترأست البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم.