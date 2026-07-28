برشلونة يحدد موقفه من تدعيم الدفاع.. وشرط وحيد للتعاقد مع مدافع جديد

كشف الصحفي بول بالوس عن آخر مستجدات سوق الانتقالات الدفاعية داخل نادي برشلونة، موضحًا أن إدارة النادي لا تخطط للتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا في حال رحيل أحد المدافعين الموجودين في قائمة الفريق.

وقال بالوس إن جول كوندي، ورونالد أراوخو، وأليخاندرو بالدي يرغبون جميعًا في الاستمرار مع برشلونة، ما يجعل رحيل أي منهم أمرًا غير متوقع في الوقت الحالي.

وأوضح أن برشلونة يُبدي إعجابه بالمدافع الإسباني إيميريك لابورت، إلا أنه لا توجد حتى الآن أي تحركات جادة من جانب النادي للتعاقد معه.

وأضاف أن مصادر من إقليم الباسك أكدت عدم وجود شرط جزائي في عقد لابورت، وهو ما قد يجعل إتمام الصفقة مرتبطًا بالتوصل إلى اتفاق مباشر مع ناديه.