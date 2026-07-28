الصحة : عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية بالمحافظات

أكدت الدكتورة سالي نوبي، مدير الطب النفسي التخصصي ومدير مبادرة إدمان الألعاب الإلكترونية بوزارة الصحة، أن إدمان الألعاب الإلكترونية لم يعد مجرد ظاهرة مجتمعية، وإنما أصبح مرضًا نفسيًا معترفًا به ضمن التصنيف الدولي للأمراض، مشيرة إلى أن الوزارة توسعت في المرحلة الثانية من المبادرة بإطلاق 10 عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن كثيرًا من المواطنين لا يزالون يتعاملون مع إدمان الألعاب الإلكترونية باعتباره مجرد ظاهرة أو مشكلة اجتماعية، رغم أنه مرض له معايير تشخيص واضحة ويحتاج إلى تدخل وعلاج متخصص، موضحة أن خطورته تكمن في انتشاره بشكل تدريجي داخل المجتمع، ولا تظهر آثاره إلا بعد حدوث مضاعفات.

وأضافت أن مبادرة علاج إدمان الألعاب الإلكترونية، التي أطلقتها وزارة الصحة عام 2023، بدأت بالتركيز على التوعية والتشخيص المبكر من خلال استبيان إلكتروني على المنصة الوطنية، إلى جانب تقديم جلسات علاجية افتراضية للحالات التي تحتاج إلى الدعم.

وأوضحت أن تقييم المرحلة الأولى أظهر ضعف إقبال المرضى على عيادات المراهقين والإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، رغم وجود 24 مستشفى تقدم خدمات علاجية، لافتة إلى أن كثيرًا من المصابين كانوا يترددون على العيادات بسبب أمراض نفسية أخرى مثل الاكتئاب أو القلق أو الوسواس القهري، قبل أن يكتشف الأطباء معاناتهم من إدمان الألعاب الإلكترونية.