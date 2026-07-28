أزمة جديدة تضرب نجمًا كبيرًا .. إسلام صادق يكشف كواليس مثيرة

كشف الإعلامي إسلام صادق عن تفاصيل أزمة جديدة تخص أحد النجوم الكبار، مؤكدا أن اللاعب لا يزال يتمسك بموقفه الرافض للاستمرار مع ناديه في ظل الخلافات الدائرة حول ملف تجديد عقده.

وأشار إلى أن اللاعب رفض الجلوس مع أحد المسؤولين البارزين بالنادي، اعتراضا على عرض التجديد الذي تبلغ قيمته 60 مليون جنيه في الموسم، في الوقت الذي يمتلك فيه عرضا من أحد الأندية الخليجية تصل قيمته إلى 200 مليون جنيه سنويا.

وأضاف إسلام صادق أن الأزمة لم تتوقف عند ملف التجديد، إذ رفض اللاعب أيضا حضور جلسة تصوير القميص الجديد، كما غاب عن حفل مهم للنادي، في رسالة واضحة تؤكد تمسكه بالرحيل، بسبب شعوره بعدم التقدير وتفضيل نجم آخر عليه.

وأوضح أن إدارة النادي لا تزال تحاول إقناعه بالبقاء وتجديد عقده، خشية تكرار الأزمة الشهيرة التي شهدها الموسم الماضي، ليختتم منشوره بطرح تساؤل أثار تفاعل الجماهير: «من هو؟».