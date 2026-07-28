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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تواجه تونس بنهائي أفريقيا تحت 18 عامًا للطائرة بعد الفوز على الجزائر بثلاثية

ناشئات الطائرة
ناشئات الطائرة
محمد سمير

تأهل منتخب مصر للناشئات إلى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة، عقب فوزه المستحق على نظيره الجزائري بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي جمعتهما بالدور نصف النهائي.

وتستضيف منافسات البطولة، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، صالات نادي بايونيرز بالإسكندرية، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا، وذلك تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب المصري على النحو التالي:

* الشوط الأول: 25-12.
* الشوط الثاني: 25-17.
* الشوط الثالث: 25-9.

وبهذا الفوز، يحجز منتخب مصر مقعده في المباراة النهائية، حيث يلتقي نظيره التونسي غدًا في مواجهة مرتقبة لتحديد بطل البطولة.

وكان منتخب مصر قد بلغ الدور نصف النهائي بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، فيما تأهل المنتخب الجزائري بعد احتلاله المركز الرابع.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئات: ندى نادر، ملك سامح، حلا بليغ، يارا رامز، خديجة رامي، هنا كريم، كارما عبد المنعم، ريان محمد، كارلا بطرس، رنا حسام، جنا حسام، وهنا الغيطاني.

ويقود المنتخب فنيًا الكابتن تهاني طوسون، ويعاونها إكرامي هيكل مدربًا عامًا، وعمرو التوني محللًا للأداء، وحكيم أنور إداريًا، وأشرقت ناصر طبيبةً للمنتخب، فيما تترأس البعثة الإعلامية منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة

ناشئات مصر الجزائر بطولة أفريقيا المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للناشئين والناشئات

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