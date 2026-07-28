برلماني : تحركات الرئيس السيسي تؤكد أن مصر صمام أمان المنطقة

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على دعم أمن واستقرار الدول العربية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، مشيرًا إلى أن الموقف المصري الرافض لأي اعتداء على سيادة الكويت يجسد نهجًا ثابتًا لم يتغير، يقوم على احترام سيادة الدول ورفض أي ممارسات من شأنها تهديد الأمن الإقليمي أو المساس باستقرار الشعوب العربية. وأضاف أن مصر تتحرك من منطلق مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن العربي.

وأوضح "عبده" أن تأكيد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت، واعتبار أمنها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، يحمل رسالة سياسية واضحة بأن القاهرة تقف إلى جانب أشقائها في مواجهة أي تحديات تمس أمنهم واستقرارهم، لافتًا إلى أن هذا الموقف يعكس قوة العلاقات المصرية الكويتية وعمق الروابط التاريخية بين البلدين، وأن القيادة المصرية تنتهج سياسة متوازنة تسعى إلى تهدئة الأوضاع واحتواء الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحافظ على أمن المنطقة ويمنع انزلاقها إلى مزيد من التصعيد.

التحركات الدبلوماسية التي تقودها مصر تؤكد أنها لا تزال الطرف الأكثر تأثيرًا

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحركات الدبلوماسية التي تقودها مصر خلال الفترة الحالية تؤكد أنها لا تزال الطرف الأكثر تأثيرًا في معادلة الاستقرار الإقليمي، بفضل ما تمتلكه من ثقل سياسي ورؤية متزنة تحظى باحترام المجتمع الدولي والدول العربية على حد سواء، وأن القاهرة لعبت ولا تزال تلعب أدوارًا محورية في احتواء العديد من الأزمات الإقليمية، انطلاقًا من إيمانها بأن الأمن والاستقرار يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية والحفاظ على مصالح الشعوب، وهو ما يعزز مكانتها كقوة إقليمية داعمة للسلام.

وأكد النائب محمد عبدة، على أن المرحلة الراهنة تستوجب تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، مشيدًا بما تبذله القيادة السياسية المصرية من جهود متواصلة للحفاظ على أمن المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراعات. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل ترسيخ مكانة مصر كدولة محورية وصاحبة دور مؤثر في دعم الأمن العربي، من خلال مواقف واضحة وثابتة تستند إلى احترام القانون الدولي، والدفاع عن سيادة الدول، والعمل من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.