برلماني: اتصال الرئيس السيسي بأمير الكويت يجسد ثوابت مصر الراسخة في دعم أمن الأشقاء

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، يعكس الموقف المصري الثابت والداعم لدولة الكويت، ويؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين.

ادانة للاعتداءات الايرانية

وقال الغنيمي إن تجديد الرئيس السيسي، خلال الاتصال، إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت من قبل إيران، يمثل رسالة واضحة بأن مصر تقف بكل قوة إلى جانب أمن واستقرار الدول العربية، وترفض أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لأمنها القومي.

وأشار إلى أن وصف هذه الاعتداءات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة، يؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على ترسيخ مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على احتواء التوترات عبر الوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

دعم مصر للاشقاء

وأضاف عضو مجلس النواب أن الموقف المصري يعكس سياسة خارجية متوازنة تقوم على دعم الأشقاء، وصون الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والأزمات.

وأكد أن مصر ستظل داعمة لدولة الكويت ولكافة الدول العربية في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.