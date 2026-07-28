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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاعات جديدة في أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 تحركات متباينة، مع اتجاه غالب للارتفاع في عدد من السلع، أبرزها الشاي وزيت الذرة والسكر والعدس والفول، في الوقت الذي سجلت فيه بعض السلع تراجعات ملحوظة، تصدرتها المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بانخفاض بلغ 6.64 جنيه، كما تراجع سعر المكرونة المعبأة بالكيلو والعدس المعبأ، بالإضافة إلى انخفاض سعر شاي ليبتون 40 جرام بنحو 3.18 جنيه.

أسعار البقوليات

وفي المقابل، جاء الارتفاع الأكبر بين السلع الغذائية في متوسط سعر الشاي، الذي زاد بنحو 13.29 جنيه للكيلو، يليه زيت الذرة بارتفاع 3.41 جنيه للتر، بينما ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 2.20 جنيه للتر، وسط تحركات سعرية متفاوتة في باقي السلع الأساسية.

أسعار البيض اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 106.78 جنيه، بارتفاع 0.74 جنيه.

بلغ متوسط سعر البيضة البيضاء نحو 4.38 جنيه، بارتفاع 0.09 جنيه.

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سجل متوسط سعر البيضة الحمراء نحو 4.46 جنيه، بارتفاع 0.08 جنيه.

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة نحو 123.33 جنيه، بارتفاع 0.28 جنيه.

سجل متوسط سعر البيضة البلدي نحو 5.02 جنيه، بارتفاع 0.14 جنيه.

أسعار السلع الغذائية المنخفضة اليوم

سجل متوسط سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام نحو 22.77 جنيه، بتراجع 6.64 جنيه.

بلغ متوسط سعر المكرونة المعبأة بالكيلو نحو 28.48 جنيه، بانخفاض 0.93 جنيه.

سجل متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح نحو 64.06 جنيه، بتراجع 3.76 جنيه.

بلغ متوسط سعر شاي ليبتون 40 جرام نحو 13.12 جنيه، بانخفاض 3.18 جنيه.

أسعار السلع الغذائية المرتفعة اليوم

سجل متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 34.78 جنيه للكيلو، بارتفاع 0.15 جنيه.

بلغ متوسط سعر الفول المعبأ نحو 63.30 جنيه للكيلو، بزيادة 1.21 جنيه.

سجل متوسط سعر الدقيق المعبأ نحو 26.74 جنيه للكيلو، بارتفاع 0.30 جنيه.

بلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 100.22 جنيه للتر، بزيادة 2.20 جنيه.

البقوليات

سجل متوسط سعر زيت عباد الشمس وفق متوسط السعر الآخر الوارد في البيانات نحو 99.14 جنيه للتر، بارتفاع 1.12 جنيه.

بلغ متوسط سعر السكر المعبأ نحو 35.68 جنيه للكيلو، بزيادة 1.18 جنيه.

سجل متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح وفق متوسط السعر الآخر الوارد في البيانات نحو 69.60 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.78 جنيه.

البقوليات

بلغ متوسط سعر المكرونة السائبة نحو 26.24 جنيه للكيلو، بارتفاع 0.35 جنيه.

سجل متوسط سعر الشاي نحو 245.83 جنيه للكيلو، بزيادة 13.29 جنيه.

بلغ متوسط سعر شاي العروسة 40 جرام نحو 11.24 جنيه للعبوة، بارتفاع 0.46 جنيه.

سجل متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ نحو 68.64 جنيه للكيلو، بزيادة 1.56 جنيه.

بلغ متوسط سعر الفول المعبأ المجروش نحو 62.98 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.36 جنيه.

سجل متوسط سعر زيت الذرة نحو 120.30 جنيه للتر، بزيادة 3.41 جنيه.

أسعار السلع اليوم سعر كيلو السكر اليوم سعر كيلو الأرز اليوم سعر كرتونة البيض اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق

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