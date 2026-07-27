قفزة في أسعار البيض.. وتراجع قوي للزيوت والشاي.. أسعار السلع اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين 27 يوليو 2026 تباينًا محدودًا، مع سيطرة موجة من التراجعات على عدد من السلع الأساسية، تصدرتها أسعار الشاي التي انخفضت بنحو 11 جنيهًا، إلى جانب زيوت الطعام التي فقدت أكثر من 5 جنيهات للتر، فيما ارتفعت أسعار البيض والمكرونة المعبأة، وسجلت كرتونة البيض أكبر زيادة بقيمة 4.73 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 98.02 جنيه، بتراجع 5.25 جنيه.

تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 101.17 جنيه، بانخفاض 2.10 جنيه.

هبط سعر كيلو زيت الذرة إلى 116.89 جنيه، فاقدًا 4.90 جنيه.

انخفض سعر عبوة المكرونة 400 جرام إلى 22.93 جنيه، بتراجع 5.32 جنيه.

تراجع سعر كيلو العدس الصحيح إلى 62.51 جنيه، بانخفاض 6.26 جنيه.

هبط سعر كرتونة البيض البلدي إلى 123.05 جنيه، متراجعًا 3.14 جنيه.

انخفض سعر عبوة شاي ليبتون 40 جرامًا إلى 16.30 جنيه، بتراجع 1.41 جنيه.

تراجع سعر كيلو العدس الأصفر إلى 67.08 جنيه، بانخفاض 1.25 جنيه.

هبط سعر كيلو الشاي إلى 232.54 جنيه، فاقدًا 10.88 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 26.44 جنيه، بزيادة 0.38 جنيه.

صعد سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 29.41 جنيه، بارتفاع 1.16 جنيه.

ارتفع سعر كرتونة البيض إلى 106.04 جنيه، بزيادة 4.73 جنيه.

أسعار السلع المستقرة اليوم

استقر سعر كيلو الأرز المعبأ عند 34.63 جنيه.

استقر سعر كيلو الفول المعبأ عند 62.09 جنيه.

استقر سعر كيلو السكر المعبأ عند 34.50 جنيه.

استقر سعر كيلو المكرونة السائبة عند 25.89 جنيه.

استقر سعر كيلو الفول المجروش عند 61.62 جنيه.