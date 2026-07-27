الجيش الأردني يعلن إحباط 3 محاولات تسلل عبر الحدود الشمالية والجنوبية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، إحباط ثلاث محاولات تسلل على الواجهتين الحدوديتين الشمالية والجنوبية، بعد ضبط ثلاثة أشخاص حاولوا دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.

وتمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية من إحباط محاولة تسلل لشخص واحد على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية، بعدما رصدته وطبقت قواعد الاشتباك المعمول بها، قبل إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية أيضًا محاولتي تسلل لشخصين على إحدى الواجهات الحدودية الجنوبية، حيث جرى رصدهما والتعامل معهما وفق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهما، ثم تحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، استمرارها في تنفيذ مهامها لحماية حدود المملكة والتصدي بحزم لكافة محاولات التسلل والتهريب، مشددة على أن أمن الحدود يمثل "خطًا أحمر"، وأن قوات حرس الحدود تتمتع بأعلى درجات الجاهزية واليقظة للتعامل الفوري مع أي تحركات مشبوهة، بما يحافظ على أمن المملكة واستقرارها.