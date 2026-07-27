قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يهنئ فاروق حسني بجائزة النيل في الفنون
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم
طقس الثلاثاء 28 يوليو 2026.. ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الرطوبة
التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة
إسرائيل توافق على الإفراج عن 60 معتقلا فلسطينيا من عوفر وسدي تيمان إلى غزة
اعتماد نتيجة امتحانات شهادات البعوث الإسلامية لعام 2026.. الرابط الرسمي
إسعاد يونس تعلق على أزمة حق الأداء العلني
خلال تفقده أكبر مصنع غزل بالعالم.. نائب رئيس الوزراء: نطور "غزل المحلة" لبناء قاعدة صناعية حديثة
سعر الدولار اليوم .. تراجع جديد في البنوك بختام التعاملات
الأوقاف: 29 يوليو بدء الاختبارات الشفوية المؤهلة للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن
الرقابة المالية تنفي غلق عدد من فروع جهات التمويل غير المصرفي
اللواء حاتم حسن مديرا لأمن الجيزة في حركة الداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأردني يعلن إحباط 3 محاولات تسلل عبر الحدود الشمالية والجنوبية

الجيش الأردني يعلن إحباط 3 محاولات تسلل عبر الحدود الشمالية والجنوبية
الجيش الأردني يعلن إحباط 3 محاولات تسلل عبر الحدود الشمالية والجنوبية
أ ش أ

 أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، إحباط ثلاث محاولات تسلل على الواجهتين الحدوديتين الشمالية والجنوبية، بعد ضبط ثلاثة أشخاص حاولوا دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.

وتمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية من إحباط محاولة تسلل لشخص واحد على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية، بعدما رصدته وطبقت قواعد الاشتباك المعمول بها، قبل إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية أيضًا محاولتي تسلل لشخصين على إحدى الواجهات الحدودية الجنوبية، حيث جرى رصدهما والتعامل معهما وفق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهما، ثم تحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، استمرارها في تنفيذ مهامها لحماية حدود المملكة والتصدي بحزم لكافة محاولات التسلل والتهريب، مشددة على أن أمن الحدود يمثل "خطًا أحمر"، وأن قوات حرس الحدود تتمتع بأعلى درجات الجاهزية واليقظة للتعامل الفوري مع أي تحركات مشبوهة، بما يحافظ على أمن المملكة واستقرارها.

محاولات تسلل على الواجهتين الحدوديتين الشمالية والجنوبية القوات المسلحة الأردنية دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

فار

فاروق حسني يتبرع بالقيمة المالية لجائزة النيل لمستشفى أبو الريش للأطفال

جوائز الدولة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026

جوائز الدولة

شبلول والتلاوي وماري تريز يفوزون بجائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2026

بالصور

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد