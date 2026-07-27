الرقابة المالية تنفي غلق عدد من فروع جهات التمويل غير المصرفي

رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قيام عدد من الصفحات والحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة ومضللة تنسب للهيئة إصدار قرارات مغلوطة في قطاع التمويل غير المصرفي، مما يمثل تلاعبًا خطيرًا بوعي المواطنين، ويهدد مصالح العملاء والجهات العاملة في القطاع.

وتنفي الهيئة بصورة قاطعة ما تداولته تلك الحسابات عن صدور قرار بغلق فروع عدد كبير من شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي ووقف عمل تلك الشركات والمؤسسات.

تحذير

وتحذر الهيئة من أن نشر وتداول تلك الشائعات قد يعرض مروّجيها للمساءلة القانونية.