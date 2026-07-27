اتحاد الكرة يوضح موقف إسلام عيسى ومحمد حمدي من مكافآت كأس العالم

كشف مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، موقف الثنائي إسلام عيسى ومحمد حمدي من مكافآت مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن لائحة المكافآت معتمدة من وزارة الشباب والرياضة.

وقال عزام، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة CBC، إن لائحة المكافآت يتم تطبيقها وفقًا للقائمة الرسمية للبعثة التي سافرت إلى كأس العالم.

وأوضح أن اتحاد الكرة اتخذ قرارًا بمساواة اللاعب الاحتياطي باللاعب الأساسي في قيمة المكافآت، مشيرًا إلى أن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، يمتلك صلاحية اقتراح إضافة مكافآت جديدة.

وأضاف أن الأمر، حال عرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة، سيتم مناقشته، مؤكدًا أنه لا يتوقع وجود أي اعتراض على المقترح.