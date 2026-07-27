قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
الخارجية الفرنسية : استدعاء سفيرنا في طهران عمل استفزازي
أبو العينين يهنئ فاروق حسني بجائزة النيل في الفنون
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم
طقس الثلاثاء 28 يوليو 2026.. ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الرطوبة
التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة
إسرائيل توافق على الإفراج عن 60 معتقلا فلسطينيا من عوفر وسدي تيمان إلى غزة
اعتماد نتيجة امتحانات شهادات البعوث الإسلامية لعام 2026.. الرابط الرسمي
إسعاد يونس تعلق على أزمة حق الأداء العلني
خلال تفقده أكبر مصنع غزل بالعالم.. نائب رئيس الوزراء: نطور "غزل المحلة" لبناء قاعدة صناعية حديثة
سعر الدولار اليوم .. تراجع جديد في البنوك بختام التعاملات
الأوقاف: 29 يوليو بدء الاختبارات الشفوية المؤهلة للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يوضح موقف إسلام عيسى ومحمد حمدي من مكافآت كأس العالم

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
حمزة شعيب

 

كشف مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، موقف الثنائي إسلام عيسى ومحمد حمدي من مكافآت مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن لائحة المكافآت معتمدة من وزارة الشباب والرياضة.

وقال عزام، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة CBC، إن لائحة المكافآت يتم تطبيقها وفقًا للقائمة الرسمية للبعثة التي سافرت إلى كأس العالم.

وأوضح أن اتحاد الكرة اتخذ قرارًا بمساواة اللاعب الاحتياطي باللاعب الأساسي في قيمة المكافآت، مشيرًا إلى أن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، يمتلك صلاحية اقتراح إضافة مكافآت جديدة.

وأضاف أن الأمر، حال عرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة، سيتم مناقشته، مؤكدًا أنه لا يتوقع وجود أي اعتراض على المقترح.

اتحاد الكرة اسلام عيسي مكافآت كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة يشدد على الانتهاء من صياغة مدونة تسويق بدائل لبن الأم

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. قبل انطلاق المرحلة الأولى بشرى لطلاب الثانوية العامة

الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور محمود صديق بتكليفه قائما بأعمال رئيس جامعة الأزهر

بالصور

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد