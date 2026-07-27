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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشكتاش يعلن تعثر مفاوضات ضم محمد صلاح.. والخلاف المالي يؤجل الصفقة

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

أعلن أوندر أوزين المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي، تعثر مفاوضات التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح بشكل مؤقت، مؤكدًا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف حول الجوانب المالية.

وأوضح أوزين أن إدارة بشكتاش عقدت ثلاثة اجتماعات مع محمد صلاح، جرى خلالها استعراض مشروع النادي، وأهدافه المستقبلية، وأسلوب اللعب، بالإضافة إلى طبيعة المنافسة داخل الفريق.

وأضاف أن المدير الفني لبشكتاش عقد أيضًا جلسة مع قائد منتخب مصر، تم خلالها الاتفاق على جميع الجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بالمشروع الرياضي، دون وجود أي خلافات.

وأشار المدير الرياضي إلى أن الأزمة بدأت عند مناقشة الشروط المالية، حيث شهدت المفاوضات تباطؤًا منذ 21 يوليو، قبل أن تتوقف مؤقتًا بسبب المطالب المالية، ما دفع النادي إلى الانسحاب من المفاوضات في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، أكد أوزين أن بشكتاش لم يغلق باب الصفقة بشكل نهائي، مشددًا على أن المفاوضات قد تُستأنف في أي وقت حال توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن المقابل المالي.

أوندر أوزين أوندر أوزين المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي نادي بشكتاش التركي نادي بشكتاش بشكتاش محمد صلاح

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