لما جبريل: تركيا مقلوبة بسبب محمد صلاح.. وأردوغان بنفسه مهتم وبيتابع عرضه



قالت الإعلامية لما جبريل، خلال فقرتها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة MBC مصر، إن اسم اللاعب المصري محمد صلاح أصبح حديث الشارع التركي خلال الأيام الماضية، في ظل الأنباء المتداولة حول اهتمام نادي بشكتاش بالتعاقد معه.

وأضافت: "تركيا كلها مقلوبة بسبب محمد صلاح، في حالة شغف وجنون حقيقي، ومفيش تقريبًا حاجة بيتكلموا عنها غير صلاح، والكل مستني يعرف إيه اللي هيحصل في الملف ده."

وتابعت: "الموضوع وصل لدرجة إن فيه شائعات واتكلموا عن انتقاله، وحجم الجدل كان كبير جدًا، وده بيورينا قد إيه اسم محمد صلاح بقى قيمة عالمية، ومش مجرد لاعب كرة قدم."

وأشارت إلى أن الاهتمام الكبير المحتمل بضم صلاح يعكس تأثيره كقوة ناعمة في عالم الرياضة، موضحة: "لما لاعب واحد يبقى اسمه قادر يحرك الرأي العام في بلد كاملة، ويخلي الناس كلها مستنية قراره، يبقى إحنا بنتكلم عن قيمة تسويقية ورياضية استثنائية."

وأضافت: "كل الأندية اللي اسمها يقترن بمحمد صلاح بتحصل على زخم إعلامي ضخم، لأن وجوده مع أي فريق بيبقى مكسب كبير على المستوى الرياضي والتسويقي والجماهيري."

موقف النجم المصري من مستقبله

واختتمت لما جبريل حديثها بالإشارة إلى تصريحات رئيس نادي بشكتاش، التي أكد فيها أن النادي تواصل مع محمد صلاح وقدم له عرضًا، كاشفًا بعض تفاصيله، وهو ما زاد من حالة الجدل والترقب بين الجماهير التركية، في انتظار معرفة موقف النجم المصري من مستقبله خلال الفترة المقبلة.