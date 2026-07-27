لما جبريل: حبيتك يعلن انطلاق الصيف.. وعمرو دياب دائما في الصف الأول

أكدت الإعلامية لما جبريل أن موسم الصيف بدأ فعليًا مع طرح الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد «حبيتك»، والذي يعد الألبوم رقم 36 في مسيرته الفنية، ليواصل حضوره كأحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

وقالت لما جبريل، خلال برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن عمرو دياب بدأ مشواره الفني وسط منافسة قوية مع كبار المطربين خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، لكنه نجح في الحفاظ على مكانته في صدارة الساحة الغنائية على مدار عقود.

وتابعت أن عمرو دياب يحرص دائمًا على حجز الصف الأول في المنافسة الفنية، معتبرة أن هدفه الأساسي في كل موسم هو أن يكون نجم العام، من خلال تقديم أعمال تواكب تطلعات الجمهور وتنافس بقوة في السوق.

التنوع الموسيقي

وأشارت إلى أن الهضبة يركز في كل ألبوم جديد على الوصول إلى أكبر شريحة من المستمعين، وهو ما يفسر حرصه على التنوع الموسيقي والتجديد المستمر، بما يحافظ على حضوره الجماهيري عامًا بعد عام.