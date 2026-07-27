احذر .. الحبس 7 سنوات و غرامة 20 ألف جنيه عقوبة القيادة تحت المخدر

حرص قانون المرور على تشديد العقوبات لمواجهة مرتكبي جرائم القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، لما تمثله من خطر جسيم على أرواح المواطنين ومستخدمي الطرق.

ونص القانون على توقيع عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه في بعض الحالات، خاصة إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر وقوع إصابات أو وفيات، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من الحوادث وتحقيق الانضباط على الطرق.

الحبس والغرامة

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.