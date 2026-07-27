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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لن ننساكم.. رئيس الوزراء الإسباني يرد على طفلة من غزة برسالة إنسانية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رسالة مؤثرة إلى أطفال قطاع غزة وعائلاتهم، مؤكداً أن الشعب الإسباني يقف إلى جانبهم ولن يتخلى عنهم، وذلك رداً على رسالة مصورة بعثت بها طفلة فلسطينية من قلب الدمار.

وكانت الطفلة ليان قد ظهرت في مقطع فيديو من داخل قطاع غزة، وخلفها لوحة بورتريه رسمتها لسانشيز وسط أنقاض المباني المدمرة، معبرة عن أملها في أن تصل اللوحة إلى رئيس الحكومة الإسبانية والشعب الإسباني.

وقالت في رسالتها: "مرحباً إسبانيا، أنا ليان من غزة، واليوم رسمنا صورة رئيس وزراء إسبانيا، وأتمنى أن تصل هذه الصورة إليه وإلى الشعب الإسباني".

ورد سانشيز عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إنستجرام"، معرباً عن امتنانه لهذه المبادرة، وقال: "شكراً لك يا ليان وللفنانين على هذه اللفتة الجميلة، وشكراً للشعب الفلسطيني الذي أظهر مشاعر المحبة تجاه إسبانيا رغم كل هذا الألم".

وأضاف موجهاً حديثه إلى أطفال غزة وعائلاتهم: "أريد أن أقول لليان ولكل أطفال غزة إن المجتمع الإسباني يسمعكم ويراكم ويحبكم، ولن ينساكم. وآمل أن يأتي اليوم الذي يعود فيه أطفال غزة إلى مدارسهم ليرسموا دون خوف، ويعيشوا مستقبلهم في سلام".

وتأتي هذه الرسالة في وقت يواصل فيه قطاع غزة مواجهة أزمة إنسانية متفاقمة، حيث أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 1.4 مليون شخص، أي ما يقارب 67% من سكان القطاع، يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، مع استمرار المخاوف بشأن الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

ووفق تقديرات المنظمة، من المتوقع أن يحتاج نحو 74 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، فيما ستحتاج قرابة 25 ألف امرأة حامل ومرضعة إلى دعم غذائي، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الحرجة.

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