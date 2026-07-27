قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ إطلاق نار جماعي في أريزونا
لن ننساكم.. رئيس الوزراء الإسباني يرد على طفلة من غزة برسالة إنسانية
الببتيدات تدخل مرحلة جديدة في العلاجات.. وتحذير من الاستخدام غير المنضبط
احذر .. الحبس 7 سنوات و غرامة 20 ألف جنيه عقوبة القيادة تحت المخدر
أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات
فورد إكسبيديشن Tremor.. بتصميم SUV كبيرة الحجم
صلاة الشكر على النجاح في الثانوية الأزهرية
أصبحت ناقلتنا الآن.. ترامب يثير الجدل بصورة على متن ناقلة نفط إيرانية
تراجع حاد في أسعار النفط مع انحسار التوترات بين أمريكا وإيران
الرقابة على الصادرات والواردات: حبس وغرامة مليون جنيه لممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص
ترامب يؤجل ضربة واسعة لإيران: مخزون الذخائر الأمريكية يفوق الاحتياجات
أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة الشكر على النجاح في الثانوية الأزهرية

صلاة الشكر
صلاة الشكر

صلاة الشكر على النجاح في الثانوية الأزهرية ، يغفل كثير من الناس عن فضل صلاة الشكر، وعن الثواب العظيم الذي يمنحه الله- تبارك وتعالى- للشاكرين، يقول- سبحانه-: "لئن شكرتم لأزيدنكم"، “وقليل من عبادي الشكور”.

صلاة الشكر

والشكر لغة هو الاعتراف بالإحسان، وشرع السجود لوجوب شكر نعمة الله تعالى على عباده عند حدوث نعمةٍ أو دفعِ بليةٍ.

ومن أدلة صلاة الشكر ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء الشيءُ يُسرُّ به خَرَّ ساجدًا؛ شكرًا لله تعالى، ومنه ما رواه أبو داود بسنده عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبًا من عَزْوَرَا [بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الواو وفتح الراء المهملة بالقصر؛ ثنية بالجحفة عليها الطريق بين مكة والمدينة] نزل فرفع يديه فدعا الله تعالى ساعة، ثم خرَّ ساجدًا فمكث طويلًا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خرَّ ساجدًا فمكث طويلًا، ثم قام فرفع يديه، قال: «إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدًا شكرًا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدًا لربي شكرًا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخِرَ؛ فخررت ساجدًا لربي».

ويُشترط لها ما يُشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة ونحوهما؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»؛ فيدخل في عمومه السجود، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كالصلاة المعتادة، وبالقياس على سجود السهو فإنه يُشترط له ذلك".

وفي بيان موجبات شكر الله يقول الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، في البث المباشر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن صلاة الشكر ركعتان تصلى عن العطاء الإلهي والثواب والنعم التي تفيض علينا.

صلاة الشكر على النجاح

وفي بيان فضل صلاة الشكر ذكرت دار الإفتاء، أن العبد إن باغتته النعمة وتعذَّر عليه الوضوء وشق عليه ترك ما شَغَلَهُ من شأنٍ؛ يجوز له أن يسجدعلى حاله متوضئًا أو لا، متجهًا للقبلة أو لا؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء.

وأوضحت أن الله عز وجل أوجب على العبد أن يشكره سبحانه على عظيم نعمته عليه، وقرن سبحانه الذكر بالشكر في كتابه الكريم، حيث قال: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} [البقرة: 152]، مع علو مكانة الذكر التي قال الله تعالى فيها: {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} [العنكبوت: 45]، موضحة أن الله تعالى وعد بنجاة الشاكرين من المؤمنين وبجزائهم خير الجزاء، حيث قال: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} [النساء: 147]، وقال تعالى: {وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 145]، وقال عز من قائل: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7].

صلاة الشكر

وفي بيان الفارق بين صلاتي الشكر وسجدة التلاوة، تقول دار الإفتاء إنَّ سجدةَ التلاوةِ وسجدةَ الشُّكْرِ صلاةٌ؛ فيُعتبر لهما ما يُعتبر لصلاة النافلة من الطهارة وغيرها، كاجتناب النجاسة واستقبال القِبلة وستر العورة والنية؛ لأنه سجود لله تعالى يُقصد به التقرب إليه، له تحريم وتحليل، فكان صلاةً كسجود الصلاة والسهو"، مستدلة برأى الإمام الشعبي، الذي يذهب إلى أنه لا تُشترط فيها الطهارةُ ولا استقبالُ القبلة، فقد ورد ذلك عنه في سجود التلاوة.

وشارت إلى أن عدم اشتراط الوضوء لسجدة الشكر هو ما ذهب إليه بعض من المالكية وبعض الأئمة المعتبرين.

وذكرت أيضًا استدلالًا آخَرَ لِمَن لم يشترط الوضوء لسجود الشكر، بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءهم الخبر السارُّ يسجدون عقبه، ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء، وأن هذه الأمور قد تفاجئ العبدَ وهو على غير طهارة، وتركُها مُضَيِّعٌ لمصلحتها، كما أنَّ الله تعالى أَذِن في هذا السجود وأثنى على فاعله، وأطلق ذلك دون اشتراط الطهارة فيه، ولم يأمر بها سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابَه.

واحتجَّت على مَن يرى أن سجود الشكر يختلف عن الصلاة بقول العلماء، فقالت: وأجابوا عن قياس سجود الشكر على الصلاة بأن سجود الشكر يختلف عن الصلاة في أنه لا قراءة فيه ولا ركوع، كما يجوز في سجود الشكر أن يكون القارئ خلف الإمام وأنه لا تشترط المصافَّة فيه. كما قالوا: "وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق".

وشددت على أن جمهور الفقهاء على اشتراط الطهارة لسجدة الشكر، وذهب عددٌ من الفقهاء المعتبرين إلى عدم اشتراطها؛ كما قال بعضهم بعدم اشتراط القبلة وغيرها من شروط الصلاة.

صلاة الشكر على النجاح في الثانوية الأزهرية صلاة الشكر صلاة الشكر على النجاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

العمالة غير المنتظمة

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وخطوات الصرف

وزير التربية والتعليم

منح درجات الرأفة للمستحقين قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026.. رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الحصول عليها

تنسيق الثانويه الازهريه 2025

الطب 93.69% والذكاء الاصطناعي 84.62%.. مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2026

ترشيحاتنا

عقوق الوالدين

لماذا تزايدت مظاهر عقوق الوالدين رغم التحذير منها؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز للوكيل أن يأخذ من الخصومات لنفسه؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

متى تصبح الفتاة مُكلَّفة شرعًا؟.. أمينة الإفتاء توضح

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

فيديو

محمود عمرو ياسين

محمود عمرو ياسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة.. ويكشف موقفه من تجسيد السيرة الذاتية لمحمود ياسين |فيديو

جيهان قمري

جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو

منى عبد الغني

منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

لحظة اشتعال هاتف محمول

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد