تراجع حاد في أسعار النفط مع انحسار التوترات بين أمريكا وإيران

شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضاً ملحوظاً في مستهل تعاملات الأسبوع، عقب تعليق الهجمات الأمريكية على إيران، ما عزز آمال الأسواق بإمكانية احتواء التصعيد العسكري في المنطقة.

وتزامن هذا التراجع مع تقارير تتحدث عن تكثيف جهود الوسطاء الدوليين للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالمياً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.4%، ليتراجع سعر البرميل إلى أقل من 90 دولاراً، بينما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 6.7% لتسجل 83.35 دولاراً للبرميل، في انعكاس مباشر لتراجع المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات النفطية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوسطاء ومن بينهم باكستان وقطر يقومون بمبادلة الرسائل بين الأطراف.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها : كان على الأمريكيين إتاحة وصولنا لأصولنا المجمدة لكنهم لم يفوا بالتزاماتهم.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنه لا يمكن أن نسمح بتحول مضيق هرمز إلى أداة بأيدي المعتدين للإضرار بأمن إيران القومي.

وكشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن مهاجمة القوات الأوكرلنية سفينة تجارية تابعة لبلاده حيث قال " زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية، مما أسفر عن مقتل بحار.

وشدد الوزير الإيراني في تصريحات له على أن ذلك يعد انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة تم ارتكابه بأمر من إسرائيل لجر أوروبا إلى حربها.

جاء ذلك في مكالمات مع ممثل الاتحاد الأوروبي العالي كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف .

وختم عراقجي تصريحاته قائلا : " ذكرت بوضوح أن ما فعله الطفيلي في كييف لا يمكن أن يمر دون رد.