إيران: لا يمكن أن نسمح بتحول مضيق هرمز إلى أداة بأيدي المعتدين

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوسطاء ومن بينهم باكستان وقطر يقومون بمبادلة الرسائل بين الأطراف.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها : كان على الأمريكيين إتاحة وصولنا لأصولنا المجمدة لكنهم لم يفوا بالتزاماتهم.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنه لا يمكن أن نسمح بتحول مضيق هرمز إلى أداة بأيدي المعتدين للإضرار بأمن إيران القومي.

وكشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن مهاجمة القوات الأوكرلنية سفينة تجارية تابعة لبلاده حيث قال " زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية، مما أسفر عن مقتل بحار.

وشدد الوزير الإيراني في تصريحات له على أن ذلك يعد انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة تم ارتكابه بأمر من إسرائيل لجر أوروبا إلى حربها.

جاء ذلك في مكالمات مع ممثل الاتحاد الأوروبي العالي كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف .

وختم عراقجي تصريحاته قائلا : " ذكرت بوضوح أن ما فعله الطفيلي في كييف لا يمكن أن يمر دون رد.