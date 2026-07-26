نتنياهو: سأبحث مع ترامب مجموعة من القضايا من بينها إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته المقررة لواشنطن غدًا /الاثنين/ جميع القضايا المطروحة حالياً على جدول الأعمال، بما في ذلك الوضع في إيران.

وفي كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وفق ما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل ، أضاف نتنياهو أنه تحدث مساء أمس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي وعده بأن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيحضر مراسم جنازة السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي جراهام المقرر إقامتها بعد غد /الثلاثاء/.