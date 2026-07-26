ريال مدريد يحسم صفقة ضم يان ديوماندي حتى ٢٠٣١ قادمًا من لايبزيج الألماني

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حسم نادي ريال مدريد الأحد صفقة ضم الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادمًا من لايبزيج الألماني لينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو بأن ريال مدريد حسم اتفاق ضم ديوماندي مساء اليوم مع لايبزيج مقابل مبلغ ١٠٠ مليون يورو لضم الجناح الإيفواري.

وأضاف رومانو أن ديوماندي سيطير إلى مدريد خلال الأسبوع الحالي لإجراء الاختبارات الطبية والتوقيع على عقود انضمامه للفريق حتى يونيو ٢٠٣١.

وبذلك يكون ديوماندي خامس صفقات ريال مدريد خلال الصيف الحالي بعد كلٍ من إبراهيما كوناتيه ودينزل دومفريس وبرناردو سيلفا ومارك كوكوريا.