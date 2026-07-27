أستاذ غدد صماء: الشيخوخة ليست مرضا ولا يوجد علاج قادر على إيقافها



أكدت الدكتورة إيمان زكي، أستاذ الغدد الصماء والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، أن استخدام الببتيدات يجب أن يتم وفق ضوابط طبية واضحة، من حيث الجرعة المناسبة ومدة العلاج، مشددة على ضرورة عدم استخدامها بشكل عشوائي أو دون إشراف طبي.

وقالت إيمان زكي، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الشيخوخة ليست مرضًا، وإنما مرحلة طبيعية يمر بها الإنسان، ولذلك لا يوجد علاج معتمد لتأخير الشيخوخة أو إيقافها.

أبحاث موثقة

وأضافت أن اعتماد أي علاج جديد يتطلب وجود دراسات علمية ممنهجة تثبت مدى فعاليته وسلامته، مؤكدة أن التوسع في استخدام أي دواء أو مركب علاجي يجب أن يستند إلى أدلة علمية قوية ونتائج أبحاث موثقة قبل التوصية به على نطاق واسع.