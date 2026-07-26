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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شادي زلطة : 100 مدرسة مصرية- إيطالية و38 مدرسة مصرية- ألمانية جديدة.. والبكالوريا بديل اختياري

شادي زلطة لراديو النيل: 100 مدرسة مصرية- إيطالية و38 مدرسة مصرية- ألمانية جديدة.. والبكالوريا بديل اختياري
شادي زلطة لراديو النيل: 100 مدرسة مصرية- إيطالية و38 مدرسة مصرية- ألمانية جديدة.. والبكالوريا بديل اختياري
أ ش أ

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تناول متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، مع التركيز على ملفات التعليم الفني وشهادة البكالوريا المصرية.

وأوضح زلطة- في تصريحات خاصة لراديو النيل- أن الاجتماع استعرض ما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات لتطوير التعليم الفني، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم عرض أمام السيد الرئيس تفاصيل جهود تطوير قطاع التعليم الفني، الذي يضم نحو 2 مليون و350 ألف طالب داخل 3213 مدرسة، موضحًا أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على التوسع في تحويل المدارس إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تطوير المناهج وربطها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب توفير التدريب العملي للطلاب داخل المدارس.

وأضاف أن الوزارة تمضي في خطة لتدويل مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر عقد شراكات مع عدد من الدول، بهدف منح الطلاب شهادات معتمدة دوليًا، بما يعزز فرص توظيفهم في كبرى الشركات داخل مصر وخارجها.

ولفت إلى أن من أبرز هذه الشراكات الاتفاق مع الجانب الإيطالي على إطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية - إيطالية مع بداية العام الدراسي المقبل، إلى جانب تعزيز التعاون مع ألمانيا عقب زيارة وزير التربية والتعليم الأخيرة، والتي أسفرت عن الاتفاق على إطلاق 38 مدرسة مصرية - ألمانية جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأكد زلطة، أن الجانب الألماني سيمنح لأول مرة شهادات معتمدة لخريجي التعليم الفني خارج ألمانيا من خلال التعاون مع مصر، وهو ما يعكس الثقة الدولية في منظومة التعليم الفني المصرية، ويؤكد أهمية هذا القطاع في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بشهادة البكالوريا المصرية.. أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول مستجدات إعداد النظام الجديد، مشيرًا إلى أن الوزارة تراجع حاليًا الأطر التربوية للمناهج بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية، لضمان توافقها مع المعايير العالمية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وخصوصية منظومة التعليم.

وأشار إلى أن شهادة البكالوريا المصرية تضم أربعة مسارات دراسية، ويحتوي كل مسار على ثلاث مواد تخصصية، مؤكدًا أن النظام الجديد يمثل بديلًا اختياريًا للثانوية العامة، ويستهدف تخفيف الضغوط النفسية والعصبية التي تواجه الطلاب وأولياء الأمور، من خلال تقليل عدد المواد الدراسية وإتاحة أكثر من فرصة للامتحان.

وأضاف أن الطالب يدرس في الصف الثاني الثانوي أربع مواد فقط بدلًا من ست مواد في نظام الثانوية العامة، بينما يدرس في الصف الثالث مادتي التخصص إلى جانب التربية الدينية، بإجمالي سبع مواد خلال العامين، بما يتيح له التركيز بصورة أكبر على التخصص الذي يؤهله للالتحاق بالكلية أو الجامعة المناسبة لمساره الدراسي.

شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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