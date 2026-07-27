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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مخدرات وأجهزة اتصال.. ضبط 4 محاولات تهريب في مطار القاهرة | صور

هواتف مهربة
هواتف مهربة
نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، من ضبط 4 محاولات لتهريب كمية من المخدرات المتنوعة، ومستحضرات التجميل، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

المحاولة الأولى والثانية

كانت المحاولتان الأولى والثانية بالإدارة الثانية بالصالة الموسمية، برئاسة مدحت رجب، نائب مدير الإدارة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة «إير كايرو» القادمة من مالبينسا، اشتبه حسام محمد، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب أجنبي الجنسية، بسبب ارتباكه.

وقرر محمد كمال، مشرف الصالة، تمرير الأمتعة على جهاز الأشعة بمعرفة محمود رمضان، حيث تبين وجود أشياء مخالفة، فكلف مؤمن حنفي بتفتيش الراكب.
 

وأسفر التفتيش الذاتي، الذي أجراه مؤمن حنفي وعمر عطية، عن ضبط كمية متنوعة من المخدرات، شملت 31 جرامًا من الحشيش، و10 جرامات من مادة كريستالية يشتبه في كونها مخدر الآيس، وزجاجة من سائل الميثادون، و13 قرصًا من عقار DMT، وقرصًا من عقار كونترمال المخدر، إضافة إلى مطحنة ماريجوانا مستعملة، ودفتر أوراق بفر.

وفي الإدارة نفسها، تم ضبط كمية من مستلزمات الكمبيوتر باهظة الثمن، بحوزة أحد الركاب.

المحاولة الثالثة

كانت المحاولة الثالثة بالإدارة الرابعة بالصالة الموسمية، برئاسة عبد الفتاح دويدار، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة «إير كايرو» القادمة من الشارقة، اشتبه سعيد عبد القوي في راكب أجنبي الجنسية، أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبالعرض على أحمد السيد، مدير الحركة، كلف محمد أبو السعود وحمدي عبد الحفيظ بتفتيش الراكب، حيث عثر بحوزته على 120 عبوة من مستحضرات التجميل مخبأة وسط الملابس، وجهازي «لاب توب»، و15 هاتفًا محمولًا مثبتة حول جسده.

المحاولة الرابعة

أما المحاولة الرابعة والأخيرة، فكانت بالإدارة الأولى، برئاسة أحمد فوزي، مدير الإدارة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة شركة مصر للطيران، اشتبه عماد سيد، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري الجنسية حاول الخروج وسط الزحام.

وكلف محمد رمضان، مدير الحركة، كلًا من محمد أحمد السيد وخالد حسام الدين، مأموري الجمرك، بتفتيش الراكب، حيث عثر بحوزته على 70 ساعة «أبل»، و7 كاميرات، و3 نظارات ذكية، و13 جهازًا يستخدم في فك شفرات الهواتف المحمولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي، بعد العرض على يوسف فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة.

وجاء ذلك بالتعاون مع فريق ضبط الفحص بالأشعة، الذي ضم محمود رمضان، وأحمد شاكر، وهشام جمال، ومحمد عاطف، وأحمد محمد عبد المنعم، من إدارة الفحص، تحت إشراف سامح سيد، وأحمد عبد الرؤوف، مدير العمليات، بتوجيهات مباشرة من الدكتور سعد سالم، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

مطار القاهرة مصلحة الجمارك شركة إيركايرو

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