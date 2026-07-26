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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

لحظة اشتعال هاتف محمول
لحظة اشتعال هاتف محمول

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعدما وثق لحظة اشتعال هاتف محمول بشكل مفاجئ أثناء استخدامه، في واقعة أثارت التساؤلات حول تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الهواتف الذكية ومدى إمكانية تعرضها لمثل هذه الحوادث.

 تزايدت المخاوف من ارتفاع حرارة الأجهزة الإلكترونية، خاصة مع الاستخدام المكثف أو ترك الهواتف داخل السيارات أو تحت أشعة الشمس المباشرة، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل: هل أصبحت درجات الحرارة المرتفعة خطرًا حقيقيًا على الهواتف؟

ويبحث المستخدمون أيضًا عن أبرز العلامات التي تشير إلى ارتفاع حرارة الهاتف، وكيفية التعامل معها، وما إذا كانت بعض العادات اليومية قد تزيد من احتمالات تعرض الأجهزة للتلف أو الأعطال.

فهل يمكن أن يتسبب الحر وحده في اشتعال الهاتف؟ وما الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه الوقائع؟ وكيف تحمي هاتفك من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة؟

شاهدوا الفيديو جراف الذي يستعرض تفاصيل الواقعة، ويكشف أبرز الأسباب المحتملة لارتفاع حرارة الهواتف، إلى جانب أهم النصائح التي تساعد على حماية جهازك خلال موجات الحر الشديدة.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

اشتعال هاتف اشتعال هاتف محمول لحظة اشتعال هاتف محمول مقطع فيديو متداول

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