نجم أردني يزين تشكيلةفريق نجوم الدوري الكوري لمواجهة مانشستر سيتي وديا

اختير المدافع الأردني يزن العرب، لاعب فريق إف سي سيول الكوري، ضمن قائمة فريق نجوم الدوري الكوري الذي سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة ودية تقام يوم 5 أغسطس المقبل، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

يأتي اختيار العرب، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه منذ انضمامه إلى الدوري الكوري، إذ فرض نفسه أحد أبرز المدافعين في المسابقة، ليواصل حضوره اللافت على الساحة الآسيوية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب كأس العالم في سيول، عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، والثانية ظهرا بتوقيت الأردن، فيما أعلنت قناة أبوظبي الرياضية نقل اللقاء مباشرة.

سيول ضد مانشستر سيتي

ويشكل اختيار يزن العرب، في قائمة فريق نجوم الدوري الكوري لمواجهة مانشستر سيتي محطة جديدة في مسيرته الاحترافية، وفرصة لإبراز قدراته أمام أحد أبرز الأندية الأوروبية، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.