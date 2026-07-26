بايرن ميونخ يقترب من خطف جوهرة منتخب السنغال

أعلن المدير الرياضي لبايرن ميونخ، كريستوف فرويند، أن المفاوضات مع موهبة خط الوسط الصاعدة، بارا سابوكو ندياي (18 عاماً)، وصلت مراحلها النهائية.

وذكرت صحيفة Bild الألمانية، أن بايرن ميونيخ بات على وشك ضم ندياي، الذي كان معاراً إلى ميونيخ من أكاديمية غامبينوس ستارز أفريكا الموسم الماضي.

وقال المدير الرياضي عقب الخسارة الودية أمام فيسبادن أحد أندية الدرجة الثالثة: "لا تزال هناك بعض التفاصيل النهائية التي تحتاج إلى توضيح، لكنني أتوقع أن يبدأ الموسم معنا، سيخضع بارا لاختبارات طبية يوم الاثنين المقبل، ثم سينضم إلى معسكر التدريب".

موهبة السنغال

وقدّم هذا اللاعب الموهوب، أداءً مميزاً خلال مشاركته في أربع مباريات في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ خلال تلك الفترة، بفضل أدائه القوي في التدريبات، وسرعان ما طالب المدرب فينسنت كومباني بحسم التعاقد معه.

تأخرت الصفقة بسبب مفاوضات حول قيمة الانتقال، إذ أن صعود ندياي الصاروخي وانضمامه المثير إلى تشكيلة منتخب بلاده السنغال في كأس العالم، رفع قيمته السوقية بشكل ملحوظ.

تبلغ قيمته السوقية 4 ملايين يورو وفقاً لموقع ترانسفير ماركت.