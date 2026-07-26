بعمر 59 عاما.. الملك كازو يسجل أول أهدافه الرسمية منذ أربع سنوات

سجل نجم كرة القدم اليابانية كازويوشي ميورا أول هدف له في مباراة رسمية منذ ما يقرب من أربع سنوات، عندما هز الشباك وعمره 59 عاما في المباراة التي سحق فيها فوكوشيما يونايتد فريق إيواكي فوروكاوا 7-0 ليتأهل للدور التالي من كأس الإمبراطور.

وسجل ميورا، المعروف بلقب "الملك كازو"، هدفه في الدقيقة 52 ليجعل النتيجة 5-0 لفوكوشيما متوجا انطلاقة مميزة داخل منطقة الجزاء بتسديدة من أول لمسة بعد تمريرة من أحد زملائه، وعمره 59 عاما و149 يوما.

وأثار الهدف احتفالات بين زملائه في الملعب وعلى مقاعد البدلاء قبل أن يتم استبدال المهاجم المخضرم بعد ثلاث دقائق.

وهذا أول هدف لميورا في مباراة رسمية منذ نوفمبر 2022، عندما سجل هدفا لفريق سوزوكا بي.جي، المعروف حاليا باسم أتليتيكو سوزوكا، في مباراة خسرها الفريق أمام إف.سي أوساكا ضمن الدوري الياباني.

ويستعد الدولي الياباني السابق لخوض موسمه الاحترافي 42، وهو رقم قياسي، بعد تمديد فترة إعارته مع فوكوشيما يونايتد المنافس في الدرجة الثالثة حتى يونيو 2027.

مسيرة الملك كازو

وانضم ميورا للنادي قادما من يوكوهاما في ديسمبر، وسيبقى مع فوكوشيما بعد أن خاض ست مباريات خلال موسم 2026 المختصر.

ومع استعداد البطولات المحلية اليابانية للمحترفين للتحول لإقامتها بين فصلي الخريف والربيع، سيدخل ميورا سن الستين وهو لا يزال يلعب كمحترف، مضيفا فصلا آخر إلى واحدة من أطول المسيرات في تاريخ كرة القدم.