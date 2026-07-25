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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تكتشف معادن نادرة في أعماق المحيط الهادئ وتستعد لاختبار استخراجها تجاريًا

الوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا
الوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا
أ ش أ

أعلنت الوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا البحار والأرض أن مشروعًا لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المياه قبالة جزيرة ميناميتوري في المحيط الهادئ كشف عن وجود كميات من العناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة، التي تُعد مكونات أساسية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وأوضحت الوكالة أن العناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة، مثل الإيتريوم والجادولينيوم والديسبروسيوم، شكلت نحو 54% من إجمالي العناصر المستخرجة من عينات الطين، مقابل 46% للعناصر الخفيفة، مثل النيوديميوم، دون الكشف عن الكمية الإجمالية المستخرجة.

وبناءً على النتائج، يعتزم الفريق إجراء اختبار تعدين واسع النطاق في المنطقة لمدة شهر بدءًا من فبراير المقبل، على أن تُقيّم الحكومة الجدوى الاقتصادية للمشروع وإمكانات تحويله إلى نشاط صناعي بحلول مارس 2028.

وقال قائد المشروع، شويتشي إيشي، إن اكتشاف الإيتريوم يحمل أهمية كبيرة، في ظل الارتفاع السريع لقيمته في الأسواق العالمية.

وتسعى اليابان إلى تنويع مصادرها من المعادن الأرضية النادرة، بعدما ظلت تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات من الصين، التي شددت في الآونة الأخيرة قيودها على تصدير بعض المواد ذات الاستخدامين المدني والعسكري، بما في ذلك المعادن النادرة، في ظل توتر العلاقات بين البلدين.

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، أن وجود معادن أرضية نادرة عالية الجودة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان سيساعد البلاد على تقليل اعتمادها على مصدر واحد للمعادن الاستراتيجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ فورًا إجراء اختبارات إضافية تمهيدًا للتطوير على نطاق صناعي.

الوكالة اليابانية تكنولوجيا البحار والأرض المعادن المحيط الهادئ

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