التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

انتشرت على فيس بوك منشورات تزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf واكسيل قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم .

ونشرت العديد من الجروبات والصفحات على فيس بوك رسائل مثل : انتظروا ملف pdf لنتيجة الثانوية العامة كاملة 2026 عل الصفحة قبل الاعلان

كما نشرت صفحة تحمل اسم محمد جمعة صورة غير رسمية لقائمة درجات قال انها أول بشاير نتيجة الثانوية العامة

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf .. اعرف الحقيقة

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : إن كل ما ينشر على فيس بوك عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، هو مجرد محاولات لإثارة الجدل بين الطلاب واستغلال قلقهم من النتيجة للنصب عليهم وجمع الأموال مقابل أكذوبة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : نتيجة الثانوية العامة 2026 مؤمنة تأمينا مشددا ، كما أنها لم يتم تجميعها في شكلها النهائي حتى الآن ، ونؤكد أنه من رابع المستحيلات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم

وشدد المصدر على عدم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 لأي طالب في مصر قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، مؤكدا على أن هناك تعليمات بالحفاظ على سرية النتيجة حتى اعتمادها وخروجها لجميع الطلاب في وقت واحد بمساواة وعدالة .

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 ، علم موقع صدى البلد من مصادره ، أنه من المرجح أن يعتمدها رسميا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قبل انتهاء الأسبوع الجاري ، والذي يعد آخر أسبوع في شهر يوليو

حيث تخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الأسبوع الجاري ، إلا أنها لم تعلن ذلك في بيان رسمي حتى الآن ، انتظارا لإنتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمراجعة النهائية للتصحيح ورصد الدرجات وإعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 في الكنترولات .

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدي البلد

من جانبها ، أعلنت إدارة موقع صدى البلد على حصولها على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

وخصص موقع صدى البلد رابط إلكتروني متاح الآن لتسجيل بيانات الطلاب لإرسال نتيجة الثانوية العامة 2026 لهم بمجرد اعتمادها من الوزير

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

ويمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد ، لتسجيل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration

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اكتب رقم الجلوس

حدد المحافظة

اكتب البريد الإلكتروني

حدد الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )

اختر “نظام جديد / نظام قديم”

اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.

اضغط على تسجيل البيانات .

أوائل الثانوية العامة 2026 .. “التعليم” تعلنهم في بيان رسمي قريبا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تصدر بيانا رسميا يكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 رسمياً ، محذرة من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تسريب أي معلومات عن أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 .

حيث سيكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وصور وبيانات :