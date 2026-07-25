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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية تطلق حملة للفحص الطبي لطلاب المدارس لعام 27/26

حملة «اطمن على ابنك»
حملة «اطمن على ابنك»
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انطلاق حملة اطمن على ابنك للعام الدراسي 2027/2026 ، للكشف الطبي على الطلاب المتقدمين لبداية كل مرحلة تعليمية 
 

 وذلك بكافة المدارس سواء العام أو الأزهري أو الفني، أو المدارس الرياضية، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكشفت الهيئة عن الفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها لطلاب المدارس ضمن حملة (اطمن على ابنك)، التي أطلقتها الهيئة للاطمئنان على صحة طلاب المدارس بمراحل رياض الأطفال Kg1 والمتقدمين للصف الأول الابتدائى والمنقولين إلى الصف الأول الإعدادى والأول الثانوي، وذلك بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان»

وأوضح بيان الهيئة، أن الفحوصات الطبية للطلاب تشمل (كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، فحص نظر، أسنان، وتحاليل شاملة صورة دم كاملة وفصيلة الدم وRH)، وتحليل فيروس سي للمتقدمين للصف الأول الإعدادي أو الأول الثانوي، بالإضافة إلى مقياس سمع ومقياس ذكاء للطلاب من ذوي القدرات الخاصة، وأشعة على الصدر ورسم قلب وكشف اخصائي قلب لطلاب المدارس الرياضية، إلى جانب عدد من الفحوصات الطبية الأخرى التي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها للاطمئنان على صحة الطلاب ومستواهم العقلي والبدني والفكري.

 أهمية الفحوصات الطبية الشاملة للطلاب

وأشارت الهيئة، إلى أهمية الفحوصات الطبية الشاملة للطلاب للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية ونموهم العقلي والفكري، والتي تتماشى مع جهود الدولة المصرية والمبادرات الصحية الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال والنشء لأنهم يمثلون المستقبل القادم للبلاد، وهو ما يسهم  في الاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها فورًا من خلال تقديم الخدمة الطبية وإتاحة العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن حملة "اطمن على ابنك" للكشف الطبي المتقدم على أطفال المدارس، التي تطلقها الهيئة للعام السادس على التوالي تستهدف إجراء الفحوصات لأكثر من 364 ألف طالب في بداية كل مرحلة تعليمية بالمحافظات الست «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان».

لافتًا إلى أن حملة اطمن على ابنك تستهدف في محافظة بورسعيد الكشف الطبي على ما أكثر  من 36 ألف طالب وطالبة، بينما تستهدف في محافظة الأقصر حوالي 103 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية المختلفة، فيما تستهدف بمحافظة الإسماعيلية إجراء الفحوصات الطبية السالف ذكرها لأكثر مم 67 ألف طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية، 11393 ألف طالب وطالبة بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة لأكثر من 47 ألف طالب وطالبة بمحافظة السويس، فضلًا عن أكثر من 99500 طالب وطالبة بمحافظة أسوان.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، تأتي الحملة تكاملًا واتساقًا مع المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في مجال الصحة، والتي شملت مبادرات (القضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس، الكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، الكشف عن ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة)، مؤكدًا سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتوازي مع تلك المبادرات الرئاسية، إلى تقديم التوعية الصحية للمواطنين بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، حول ضرورة اتباع أنماط حياة صحية بما فيها التغذية الصحية السليمة للأطفال، لحماية الأطفال من الإصابة بأي أمراض محتملة.

لافتًا إلى تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشِف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس ، لاستكمال الفحوصات المتقدمة وصرف العلاج بمنشآت الهيئة، كما يتم تسجيل البيانات الخاصة ونتائج الفحوصات الطبية لهؤلاء الطلاب في السجلات الطبية الإلكترونية لهم حسب الطريقة المتبعة وفقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية بشكل مستمر من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظات الست سالفة الذكر

هيئة الرعاية الصحية اطمن على ابنك 20272026 المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بورسعيد الأقصر الإسماعيلية جنوب سيناء أكتوبر الهيئة العامة للرعاية الصحية

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