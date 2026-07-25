مصرع شاب مجهول الهوية دهسه قطار أمام مزلقان في المنيا

لقى شاب مجهول الهوية، في العقد الثاني من العمر، مصرعه، اليوم، إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات أحد القطارات أمام مزلقان ماقوسة بمدينة المنيا، ما أدى إلى وفاته في الحال.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث دهس أمام مزلقان ماقوسة، وانتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين مصرع شاب مجهول الهوية، يبلغ من العمر نحو 20 عاما، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى بالمنيا، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل إلى هوية الشاب وإخطار ذويه، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث