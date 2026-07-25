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بفرمان من عموتة.. أفشة خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بفرمان من عموتة.. أفشة خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد

افشة
افشة
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي طارق السيد عن تطور جديد بشأن مستقبل محمد مجدي «أفشة» مع الأهلي، مشيرًا إلى وجود موافقة من المدير الفني عموتة على رحيل اللاعب.

وكتب طارق السيد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «عموتة أخطر إدارة الأهلي بالموافقة على رحيل أفشة».

وتأتي هذه الأنباء في ظل الجدل الدائر حول مستقبل صانع ألعاب الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، مع ترقب موقف النادي النهائي من استمرار اللاعب أو الموافقة على رحيله حال وصول عرض مناسب


وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من فترة الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا في اليوم نفسه، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

طارق السيد أفشة الأهلي المدير الفني عموتة فريق لافيينا الحسين عموتة

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