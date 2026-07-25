مفيش هزار.. عموتة يفرض الانضباط في الأهلي.. والقلعة الحمراء ترحب

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على "يوتيوب"، عن أجواء العمل داخل النادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، مؤكدًا وجود حالة من الارتياح داخل النادي بسبب أسلوب المدرب في إدارة الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال محمود شوقي إن حسين عموتة يتعامل مع مهمته بمنتهى الجدية منذ اليوم الأول، مضيفًا: "حسين عموتة واخد الموضوع جد، الموضوع مش هزار من أول يوم، وفيه حالة ارتياح داخل الأهلي للمدرب، شايفين إنه راجل مجتهد ومنظم وقوي وبيشتغل، وطول الوقت شغال على ملفات كتير".

وأضاف أن هناك إشادة كبيرة من بعض رموز النادي بطريقة عمل المدرب، موضحًا أن سيد عبد الحفيظ أثنى على أداء عموتة بشكل كبير، كما أشاد وائل جمعة بما يقدمه المدير الفني، مؤكدًا وجود تفاهم كبير بين جميع الأطراف داخل منظومة الفريق.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من فترة الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا في اليوم نفسه، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.