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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل تغير إصابة دي يونج حسابات برشلونة؟.. فليك يراهن على بدائل خط الوسط

دي يونج
دي يونج
إسراء أشرف

أرجأ نادي برشلونة التحرك للتعاقد مع لاعب وسط جديد رغم الإصابة التي تعرض لها الهولندي فرينكي دي يونج خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، إذ يثق الجهاز الفني بقيادة هانز فليك في العناصر الموجودة داخل الفريق.

وكان دي يونج قد تعرض لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى أثناء تدريبات المنتخب الهولندي، لكنه أكمل مشواره في البطولة وشارك في ثلاث مباريات بعد الإصابة، قبل أن تتأكد حاجته لفترة غياب قد تمتد لعدة أشهر، مع استمرار تقييم حالته الطبية واحتمال خضوعه لتدخل جراحي.

وبحسب التقارير، فإن فليك لا يرى أن غياب الدولي الهولندي يمثل أزمة كبيرة، خاصة بعدما سبق للفريق التعامل مع غيابه في نهاية الموسم الماضي، حيث نجح أكثر من لاعب في سد الفراغ الذي تركه في وسط الملعب.

ويعتمد المدرب الألماني على مجموعة من الخيارات، يتقدمها الثلاثي بيدري وجافي ومارك بيرنال، الذين قدموا مستويات جيدة في الفترة الماضية، إلى جانب وجود لاعبين مثل مارك كاسادو، وإريك جارسيا، وأندرياس كريستنسن، القادرين على شغل أدوار مختلفة في خط الوسط.

كما يواصل برشلونة متابعة تطور عدد من المواهب الشابة، أبرزهم إسبارت، الذي لفت الأنظار مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، بالإضافة إلى براين فاريناس وتومي ماركيز، مع إمكانية الاستفادة أيضًا من مرونة فيرمين لوبيز وداني أولمو في شغل مراكز وسط الملعب، وهو ما يمنح فليك العديد من الحلول حتى عودة دي يونج.

دي يونج فليك إصابة دي يونج برشلونة فرينكي دي يونج

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