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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في أبوظبي .. 19 سبتمبر

بوستر حفل أحمد سعد
بوستر حفل أحمد سعد
محمد سعيد

يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 19 سبتمبر المقبل في ختام موسم الصيف. 

 أعلنت الشركة المنظمة لحفل أحمد سعد، في أبو ظبي، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور اليوم السبت. 

أحدث أعمال أحمد سعد

من جهة أخرى، طرح الفنان أحمد سعد ألبوم «الفرفوش» في موسم صيف 2026، وقدم لون مبهج وخفيف يتناسب مع أجواء الصيف.

وضم الألبوم الفرفوش لـ أحمد سعد، 5 أغنيات فقط، هي: «كوتي»، «خبر عاجل»، «جوزها»، «أوبا» و«ورد»، وقد تم طرحها بشكل متتابع خلال فترة زمنية قصيرة عبر منصات الموسيقى المختلفة. 

وتعاون أحمد سعد، في الألبوم الفرفوش مع شعراء وملحنون وموزعون مختلفون لإضفاء حالة من التنوع، ومن بينهم حازم إكس، كريم الصباغ، حسين خالد، مصطفى حدوتة، إلى جانب موزعين مثل فلسطيني ريمكس وإيهاب كلوبيكس، بينما تولى هاني محروس مهام الإشراف على التسجيل والماستر.

ويرتكز الألبوم على إيقاعات سريعة وكلمات بسيطة بطابع مرح، في إطار يسعى لنشر الطاقة الإيجابية والابتعاد عن الحزن، وهو ما يعكس توجه أحمد سعد نحو تقديم موسيقى خفيفة تواكب ذوق الشباب واتجاهات السوق الحالية.

الألبوم الحزين

وقبلها أطلق أحمد سعد، ألبومه الأول الجديد "الألبوم الحزين"، بعدما كشف في وقت سابق عن خطته لهذا الصيف، وأعلن عن طرح 5 ألبومات دفعة واحدة، وذلك في فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حيث يضم كل ألبوم 5 أغنيات، مشيرًا إلى أن كل ألبوم سيحمل طابعًا موسيقيًا مختلفًا عن الآخر، وأن الألبومات ستتنوع بين ألبوم حزين، وآخر “فرفوش”، بالإضافة إلى ألبوم كلاسيكي مستوحى من أعمال عمالقة الطرب مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، إلى جانب ألبوم بتوزيع أوركسترالي، وآخر يعتمد على الموسيقى الإلكترونية.

ويتضمن الألبوم الحزين، 5 أغنيات هي:

  • “الغاليين” كلمات حسام سعيد، ألحان اسلام رفعت، توزيع موسيقي فهد.
  • “اتغابيت” كلمات وألحان اسلام رفعت، توزيع موسيقي شريف مكاوي.
  • “وصلت معاك” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان احمد سعد، توزيع موسيقي محمد عاطف.
  • “بينسوا إزاي” كلمات تامر حسين ألحان محمدي توزيع موسيقي نادر حمدي.
  • “انا مش فاهمني” كلمات احمد عيسي، الحان مدين توزيع موسيقي توما.
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