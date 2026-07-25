أحمد العوضي يشيد بصوت فتاة تشبه رحمة محسن: تستحق الغناء في المسلسل

علق الفنان أحمد العوضى، على صوت فتاة تدعى شهد، لديها صوت يشبه صوت المطربة رحمة محسن.

وحل أحمد العوضى ضيفًا فى لقاء مع محمد طاهر، فى بودكاست «المحتوى» الذى يقدمه طاهر، وفاجأ طاهر العوضى خلال الحلقة بفتاة تدعى شهد، ولديها صوت يشبه صوت رحمة محسن.

وغنت أغنية للفنانة الشهيرة، وعلق العوضى على صوتها قائلًا: «والله صوتها جميل، وممكن شهد تغنى رباعية فى المسلسل».

كانت شاركت رحمة محسن، فى مسلسل «على كلاي» مع أحمد العوضى الذى عُرض فى رمضان 2026، وحققا نجاحًا فى العمل، الذى شاركت فيه أيضًا الفنانة يارا السكرى.

وغنت أغنية للفنانة الشهيرة، وعلق العوضى على صوتها قائلًا: «والله صوتها جميل، وممكن شهد تغنى رباعية فى المسلسل».

كانت شاركت رحمة محسن، فى مسلسل «على كلاي» مع أحمد العوضى الذى عُرض فى رمضان 2026، وحققا نجاحًا فى العمل، الذى شاركت فيه أيضًا الفنانة يارا السكرى.